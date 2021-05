96mila mamme hanno perso il lavoro nel 2020: 4 su 5 hanno figli con meno di 5 anni

89 Visite

Un anno difficile quello della pandemia, che ha tracciato una linea di confine tra il prima e il dopo Covid. Difficile per tutti, ma soprattutto per le donne. E alla vigilia della festa della mamma arrivano i dati del report annuale “Le equilibriste”, come chiama Save The Children queste donne, mamme che cercano di mandare avanti in tutti i modi la famiglia. Su 249 mila donne che hanno perso il lavoro nel corso del 2020, l’anno della pandemia, ben 96 mila sono mamme con figli minori. Tra di loro, 4 su 5 hanno bambini con meno di cinque anni. Sono quelle madri che a causa della necessità di seguire i più piccoli, hanno dovuto rinunciare al lavoro o ne sono state espulse. La quasi totalità – 90 mila su 96 mila – erano già occupate part-time prima della pandemia.













