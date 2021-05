Turismo, Tropea Covid free come Capri?

82 Visite

Tropea come Procida, Ischia e Capri e le isole della Grecia. Il sindaco Nino Macrì, in vista della stagione balneare, che richiamerà in città migliaia di turisti, sarebbe intenzionato, Autorità sanitarie permettendo, a far vaccinare l’intera popolazione. «Così facendo – ha sottolineato il primo cittadino – diminuirebbero i rischi di contagio e di circolazione del pericoloso virus che non guarda in faccia nessuno. Se gli abitanti verranno vaccinati la stagione turistica potrà partire con meno affanni già a partire da questo mese». Secondo il primo cittadino dopo aver completato la vaccinazione dei soggetti più fragili (over 80, disabili e malati cronici) sarebbe opportuno inoculare l’antidoto contro il Covid 19 a operatori turistici e commerciali, personale delle strutture alberghiere, dei bar, dei ristoranti e dei Centri commerciali». L’amministrazione comunale è sempre più convinta che, per prevenire eventuali focolai di infezione, occorrerebbe vaccinare la “prima linea” dell’accoglienza turistica su tutto il territorio comunale. In questo modo hanno fatto prima a Procida, e successivamente a Ischia e Capri.













