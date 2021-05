“È l’unica persona capace di zittirmi”, Giorgia Meloni parla di sua sorella a Verissimo

122 Visite

Giorgia Meloni, ospite a Verissimo sabato 8 maggio, ha parlato del legame speciale che ha con sua sorella: “È stata la mia guida. Ancora oggi è l’unica persona con la quale ho fisicamente bisogno di parlare al telefono per chiacchierare, per sfogarmi, non c’è nulla di me che lei non conosca. E ha aggiunto: “È l’unica persona capace di zittirmi”.

La deputata è anche molto legata a sua madre: “Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo”.

La leader di Fratelli d’Italia ha raccontato anche della sua infanzia e del suo rapporto difficile con il papà. “Mio padre non c’è mai stato. È andato via di casa quando avevo un anno. Lui viveva alle Canarie e noi andavamo da lui una, due settimane all’anno e basta. Ma quando avevo undici anni, lui fece un discorso che non si dovrebbe fare ad una ragazzina e io gli dissi Non ti voglio vedere mai più. Quando è morto non sono riuscita davvero a provare un’emozione, è come se fosse stato uno sconosciuto”, ha detto Giorgia Meloni.













