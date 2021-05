Oroscopo Paolo Fox 9 maggio, le previsioni delle stelle segno per segno

159 Visite

Oroscopo Paolo Fox 9 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell’astrologo più famoso d’Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele

Ariete: Domenica giornata molto positive. Molti di voi sentono che è arrivata la vera primavera, quella che risveglia le passioni e durante la quale è possibile ottenere piccoli, grandi successi in amore e in ambito lavorativo.

Toro: Hai speso tante energie nei giorni scorsi il consiglio è quello di rimanere tranquillo e rifiatare.

Gemelli: Se hai avuto qualche discussione con persone alle quali vuoi bene, sfrutta questa giornata per rinsaldare il rapporto.

Cancro: Per quanto concerne quello lavorativo potresti ricevere importanti offerte mentre in amore arriveranno le conferme che attendi da tempo.

Leone: Giornata veramente importante durante la quale potrete risolvere qualche dilemma in amore. Se avete qualche dubbio sul partner è il caso di risolverlo, se siete single potreste fare qualche nuova interessante conoscenza.

Vergine: Se ti guardi indietro a circa un mese fa, ti rendi conto da solo che le cose sono cambiate moltissimo. Le risposte sul lavoro e in amore non arrivavano, ora sei in gioco e pian piano le cose stanno andando per il verso giusto.

Bilancia: Ultimamente hai speso troppi soldi. Anche se in questo fine settimana avresti avuto voglia di uscire e di fare nuove esperienze forse è meglio rimanere a casa e badare anche al portafogli.

Scorpione: Se avete una relazione difficile o trovare una soluzione diversa o l’unica alternativa è quella di chiudere e guardare al futuro.

Sagittario: Domenica di grande forza per te anche se avrai qualche piccolo problema economico. Al di la di questo, però, potrai divertirti tenendo sotto controllo le spese.

Capricorno: Sei stato un pochino agitato in questi giorni e la giornata di domenica, finalmente, è quella giusta per ritrovare l’equilibrio e la serenità.

Acquario: Giornata nelle quali potresti risultare intrattabile. Il nervosismo e lo stress potrebbero prendere il sopravvento. Tu cerca di rimanere calmo e di evitare le discussioni inutili.

Pesci: Chi lavora a chiamata potrebbe ricevere qualcosa in più del solito. Per gli altri saranno le giornate giuste per rifiatare e recuperare energie fisiche e mentali.













