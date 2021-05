“Se non visiti mio figlio, ti picchio”, minacciato medico durante il turno di notte a Melito

259 Visite

Riceviamo e pubblichiamo: “Spettabilissima Redazione La presente per denunciare che durante il turno notturno di Continuità Assistenziale alla postazione di Melito di Napoli, distretto 40, ASL Napoli 2 Nord (ore 20,00-8,00) del 08/05/2021, alle ore 20,50, il sottoscritto è stato aggredito, fortunatamente solo verbalmente, con modi minacciosi e intimidatori da un utente che, arrivato fuori al presidio, suonava il citofono, senza previa telefonata, pretendendo una visita ad un bambino con la varicella. Provando a spiegargli che il bambino con la varicella non può uscire di casa e che sarebbe stato sufficiente un consulto telefonico con il servizio di Continuità Assistenziale, mi è stato risposto con improperie rivolte alla mia persona e minacce di percosse, che dovevo aprire il portone d’ingresso. Il sottoscritto ha chiamato il Comando dei Carabinieri di Melito. I Carabinieri sono arrivati e hanno verbalizzato l’accaduto. Esprimo il mio rammarico e la mia indignazione per tutti i medici di Continuità Assistenziale, che sono soggetti da anni a minacce di persone pericolose poiché i presidi sono ambienti poco sicuri e alla mercé di qualsiasi malintenzionato, il quale è libero di offendere, minacciare e PICCHIARE un medico che sta semplicemente con il proprio lavoro tutelando la Salute dei Cittadini, senza la minima certezza di una pena. Chiedo scusa per lo sfogo. Cordiali saluti Dr. Salvatore Caiazza Medico di Continuità Assistenziale ASL Napoli 2 Nord Distretto 40, presidio di Melito“.













