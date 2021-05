Decumani: 12 persone sanzionate e bar chiuso per 5 giorni

100 Visite

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in largo San Giovanni Maggiore a Pignatelli per la segnalazione di assembramenti.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto un gruppo di persone prive delle mascherine e tutte accalcate; molti di esse, alla loro vista, si sono allontanate mentre 12 tra loro sono state identificate e sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Inoltre, il titolare di un bar di via De Marinis è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché aperto oltre l’orario consentito ed è stata altresì disposta la chiusura del locale per 5 giorni.













