Dolore a Portici, muore a 21 anni stroncato da un infarto: 3 minuti di silenzio per Angelo

Si chiamava Angelo Nocerino e aveva 21 anni. Il giovane di Portici, studente di Economia Aziendale dell‘Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, è morto di infarto nella giornata di ieri. Tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio, specialmente quando a perdere la vita è un ragazzo così giovane. A lui, il rettore dell’Unisob Lucio d’Alessandro, ha deciso di dedicare a partire dalle 12:00 tre minuti di silenzio in tutte le classi sia in presenza sia online.

Nell’associarsi al lutto della famiglia, l’Ateneo osserverà nella giornata di domani mercoledì 28 aprile alle ore 12:00, in tutte le classi sia in presenza che a distanza e in tutti gli uffici, tre minuti di silenzio in ricordo di Angelo.