Napoli, quartiere Soccavo: era a passeggio con la droga in tasca, arrestato per evasione

Continuano i controlli e gli arresti del nucleo radiomobile di Napoli. A finire in manette stavolta, Vincenzo dei Gais, 48enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri lo hanno arrestato per evasione. La gazzella dell’Arma sta percorrendo le strade del quartiere partenopeo e nota il 48enne. L’uomo – sottoposto alla misura della detenzione domiciliare – era a passeggio per le strade di Soccavo. Bloccato, è stato arrestato. Perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e 1 di cocaina.

La droga è stata sequestrata. L’arrestato è in attesa di giudizio.













