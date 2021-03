Covid, Brusaferro sull’estate: “Potremo concederci qualche libertà in più”

108 Visite

“In questa fase la curva dell’epidemia mostra finalmente segnali di decrescita. Abbiamo guadagnato uno spazio per riaprire qualcosa ed e’ la scuola. Continuiamo cosi’ per guadagnare altri spazi”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, che è anche il nuovo portavoce del Cts, secondo il quale “la scuola è sempre stata una priorità non solo in Italia. Anche l’Oms ha attivato un tavolo di lavoro su questo tema. In situazioni in cui l’incidenza è elevata si deve ricorrere alla didattica a distanza, però rendere possibile ai ragazzi il ritorno sui banchi è l’obiettivo principale”. Sull’estate: “Potremo concederci qualche libertà in più, ma con attenzione”.













