Napoli, store di prodotti Made in China al posto del cinema Arcobaleno

174 Visite

Lo storico cinema Arcobaleno non riaprirà mai più. Al suo posto uno store di prodotti Made in China, nel giro di un anno ne sono sorti due nel quartiere collinare partenopeo. A rischio da mesi c’è anche il cinema-teatro Acacia che potrebbe cambiare destinazione d’uso. Sorto negli anni Cinquanta col nome “Cinema Stadio”, l’Arcobaleno per anni si è giovato della vicinanza con lo stadio Collana che all’epoca ospitava le partite del Calcio Napoli e di numerosi storici pub in zona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS