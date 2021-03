Minacce di morte al comune di Arzano, la solidarietà del sindaco di Calvizzano

193 Visite

Esprimo tutta la mia solidarietà e la mia massima vicinanza al Vice Prefetto Gabriella D’Orso, al Comandante della Polizia Municipale Biagio Chiariello, alla Segretaria Comunale di Arzano Rosalba Ambrosino e alla stampa locale per le minacce di morte ricevute, contenute in una lettera anonima inviata presso il Municipio. Sono sicuro che gli inquirenti presto individueranno i responsabili di questo ignobile attacco contro le Istituzioni. A loro va tutta la mia stima per il lavoro che stanno portando avanti contro il crimine organizzato che spesso si infiltra nelle macchine comunali, questa è la dimostrazione che si sta proseguendo nella giusta direzione. Lo Stato è più forte e ripristinerà la legalità anche ad Arzano.