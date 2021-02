POGGIOMARINO E STRIANO: sicurezza alimentare e reati ambientali. 2 attività sanzionate dai carabinieri

197 Visite

I carabinieri delle stazioni di Striano e Poggiomarino, insieme a quelli della stazione forestale di Roccarainola hanno svolto un servizio finalizzato al contrasto dei reati ambientali e a garantire la sicurezza alimentare

Denunciato in stato di libertà il titolare di un’autofficina non autorizzata in Via Pataffio a Striano. Oltre all’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, all’uomo è stato contestato lo smaltimento illecito e il deposito incontrollato dei rifiuti prodotti dall’attività.

A Poggiomarino, è stato sanzionato il titolare di una vendita al dettaglio di carni per mancata tracciabilità di circa 18 chili di preparati posti in vendita. Per l’attività otlre 10mila euro di sanzioni.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













