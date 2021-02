Cinque Stelle, altri addii e polemiche. Bugani dopo le parole di Di Maio: “15 anni di battaglie per diventare costola di Berlusconi”

129 Visite

Caos e polemiche in casa 5 Stelle. La nomina dei sottosegretari ha inasprito ulteriormente gli animi. Anche al Senato si registra un nuovo addio, quello di Emanuele Dessì. “Questa non è più casa mia”, si sfoga su Facebook il senatore assente al voto di fiducia al governo Draghi, che passerà alla nuova componente Altenativa c’è. E sempre sui social Max Bugani, volto storico del Movimento e capo staff della sindaca di Roma Virginia Raggi, risponde a Luigi Di Maio che in un’intervista a Repubblica apre all’ingresso di Giuseppe Conte nel M5S, definendolo un Movimento ‘moderato e liberale: “15 anni di battaglie per diventare una costola di Berlusconi?”, attacca. Mentre l’ex viceministro al Mise Stefano Buffagni, non riconfermato, accusa: “Gestione disastrosa del Movimento”.













