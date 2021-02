BAGNOLI, violenza di genere: carabinieri arrestano marito violento

73 Visite

Nella mattinata odierna, i carabinieri della Stazione di Napoli Bagnoli hanno tratto in arresto un 51enne, già conosciuto alle ff.oo., in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, in quanto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Le indagini, condotte dal suddetto reparto e coordinate dalla quarta sezione “violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” della Procura di Napoli, hanno consentito di accertare come lo stesso, in più occasioni, avesse aggredito fisicamente e minacciato di morte la moglie, costringendola ad un regime di vita insopportabile, poiché convinto che la stessa intrattenesse relazioni extraconiugali. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.













