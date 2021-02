Il sindaco di Pomigliano chiude le scuole fino al 20 febbraio

80 Visite

Chiuse fino al 20 febbraio le scuole di ogni ordine e grado a Pomigliano d’Arco (Napoli). È quanto disposto dal sindaco, Gianluca del Mastro, in un’ordinanza firmata ieri, nella quale sottolinea che la decisione è stata presa “in considerazione dell’aggravarsi del quadro epidemiologico sul territorio”. Del Mastro aveva già disposto la chiusura delle scuole per ieri per evitare assembramenti all’esterno delle scuole in vista del martedì grasso, e la chiusura delle piazze fino a oggi. Ieri, invece, ha firmato l’ulteriore ordinanza con la quale ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia dal 17 al 20 febbraio, vista “la necessità di limitare il più possibile le occasioni di contatto tra le persone e nel caso specifico tra gli studenti, al di fuori degli edifici scolastici”, annunciando di essere pronto a ulteriori proroghe in caso di un aumento dei casi nelle scuole.













