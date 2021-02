126 Visite

Sono in corso di esecuzione gli interventi di riparazione della condotta idrica collassata a Chiaiano nella giornata di ieri. Una delle due condotte danneggiate è stata già riparata; per l’altra invece occorreranno ancora molte ore. Per i tecnici del Comune di Marano, la situazione dovrebbe gradualmente tornare alla normalità. Per ora la città è servita da una sola condotta idrica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS