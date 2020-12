Piazza Nazionale: sorpreso con un’arma, arrestato

90 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Poggioreale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza Nazionale per la segnalazione di una persona armata a bordo di un’auto.

I poliziotti hanno rintracciato e bloccato il veicolo in via Matteo Andrea Acquaviva trovando il conducente in possesso di un revolver con matricola abrasa completo di 5 cartucce cal.38.

L’uomo, un 35enne napoletano, è stato arrestato per porto abusivo e detenzione di arma clandestina e ricettazione.













