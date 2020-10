Bacoli, Della Ragione: “La Casina Vanvitelliana aprirà tutti i fine settimana”

122 Visite

La Casina Vanvitelliana aprirà tutti i sabato e domenica mattina. Lo faremo utilizzando chi percepisce il reddito di cittadinanza. Dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 19. Tutti i fine settimana. Stamane, alla prima apertura mattutina, il Real Casino Borbonico è stato visitato da oltre 150 persone. Sono numeri importanti, in costante aumento. E che ripagano del lavoro che stiamo mettendo in campo per rilanciare il Parco Vanvitelliano del Fusaro. Famiglie, turisti, bambini. È la città che riparte. Insieme, possiamo fare sempre meglio. Un passo alla volta.

Così il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.













