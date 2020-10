Sant’Antimo: Task force dei Carabinieri. Carabinieri arrestano pusher a domicilio

174 Visite

Servizio alto impatto – disposti dal comando provinciale di napoli – questa notte a Sant’Animo per i Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania.

Imponente la presenza delle pattuglie dell’Arma: identificate 185 persone, di queste 70 sono pregiudicate. 107 i veicoli controllati e ben 31 le perquisizioni effettuate.

I militari della locale tenenza insieme ai carabinieri del reggimento campania hanno “fatto visita” a molti pregiudicati del posto e durante le operazioni è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio francesco di cristofaro, 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno rinvenuto e sequestrato – presso l’abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari – diversa sostanza stupefacente: 35 grammi di hashish, 64 grammi di marijuana e 2 grammi di cocaina.

Durante i controlli sono state elevate anche 18 contravvenzioni al codice della strada e sequestrate 3 auto.













