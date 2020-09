Sondaggio da incubo per i 5 Stelle: si teme un grande flop alle Regionali

177 Visite

I pentastellati perdono un altro pezzo dalla loro compagine: si tratta del deputato Paolo Lattanzio, passato anch’egli al Gruppo misto, anche se questo non gli impedirà, come da lui sostenuto, di supportare le iniziative della maggioranza giallorossa: “Continuerò comunque a sostenere il governo” , ha annunciato il parlamentare, come riportato da “Il Messaggero”. Tra i Cinquestelle serpeggia un certo pessimismo a riguardo, dato che il timore è quello che la prossima Caporetto possa arrivare proprio subito dopo la tornata elettorale e referendaria: all’orizzonte si addensano oscure nubi di defezione, con tanti che sarebbero pronti ad abbandonare la nave gialla prima che affondi definitivamente. Il terrore più grande è quello di non riuscire a raggiungere neppure il 10% dei consensi.

Ecco perché i Cinque Stelle continuano a premere sul referendum: una vittoria potrebbe consentir loro di appuntare una medaglia al petto da mostrare con orgoglio.













