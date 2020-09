Mugnano, Sarnataro:” L’asilo nido comunale sorgerà in via Rosselli”

80 Visite

“Nel Novembre del 2019, grazie al lavoro dell’intera giunta e alla volontà dei consiglieri, Mugnano ha ottenuto i fondi dalla Città Metropolitana per la realizzazione di un asilo nido comunale.

Il progetto ambisce a realizzare un luogo contemporaneo ed innovativo, in grado di ospitare bambini da zero ai 3 anni consentendo loro una migliore socializzazione e soprattutto aumentare gli stimoli sensoriali adatti all’età evolutiva.

Un servizio sempre più necessario, in special modo per le donne, per conciliare esigenze di vita e lavoro.

L’asilo nido sorgerà in via Rosselli in un’area standard lasciata a seguito di una lottizzazione.

Un progetto tanto voluto dalla nostra amministrazione e dai nostri concittadini, che potranno godere di una struttura sicura e ben organizzata dove far crescere i loro bambini”.

Così il Sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro













