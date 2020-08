Lega, Sequino: “De Luca nel caos sulla riapertura delle scuole”

170 Visite

Siamo all’ennesimo tira e molla di De Luca in Campania, con la sua inconcludenza non riesce a fare un serio piano operativo al fine di tutelare la salute dei tanti giovani studenti, insegnanti e lavoratori del comparto scuola. Le famiglie, i giovani sono disorientati non hanno certezze di quando in Campania iniziano le lezioni e quali siano i protocolli di sicurezza per l’accesso a scuola. Bisogna tutelare i nostri giovani con presidi di sicurezza, sarebbe opportuno coinvolgere le relative ASL di appartenenza fornendo delle postazioni di controllo all’interno dei plessi scolastici con personale sanitario per la misurazione della temperatura e dei eventuali tamponi. La salute dei nostri giovani non deve essere messa in discussione.”

Nota stampa

Biagio Sequino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS