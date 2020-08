Meteo, ecco cosa accade la prossima settimana

74 Visite

Si preannuncia a dir poco incredibile dal punto di vista meteorologico la prossima settimana. Già da lunedì 17 agosto è in arrivo una nuova ondata di caldo intenso che abbraccerà l’Italia. Ma attenzione, come abbiamo già sperimentato in questa pazza estate – si legge su ilmeteo.it – poi arriverà anche una sfuriata temporalesca a causa della tanta energia potenziale in gioco ed ai forti contrasti termici che si verranno a creare.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione emerge come dalla giornata di lunedì 17 l’anticiclone africano riuscirà a distendersi su buona parte del bacino del Mediterraneo distendendosi di conseguenza anche sul nostro Paese. Ci aspettiamo quindi tanto sole su tutti i settori con temperature massime fin verso i 35-37°C specie al Centro Sud. Tuttavia nel corso del pomeriggio l’ingresso di aria più fresca in quota in discesa dal Nord Europa provocherà qualche isolato temporale di calore su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento fino alle pianure del Piemonte. Sulla base degli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione emerge come dalla giornata di lunedì 17 l’anticiclone africano riuscirà a distendersi su buona parte del bacino del Mediterraneo distendendosi di conseguenza anche sul nostro Paese. Ci aspettiamo quindi tanto sole su tutti i settori con temperature massime fin verso i 35-37°C specie al Centro Sud. Tuttavia nel corso del pomeriggio l’ingresso di aria più fresca in quota in discesa dal Nord Europa provocherà qualche isolato temporale di calore su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento fino alle pianure del Piemonte.

Martedì 18 sentiremo ancora gli effetti del passaggio delle correnti instabili con la possibilità di rovesci, anche sotto forma temporalesca, in particolare durante le ore pomeridiane su Piemonte orientale, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Altrove sempre tempo stabile e soleggiato con valori termici oltre le medie attese in questo periodo. Mercoledì 19 ultime piogge su Alpi centro orientali e Appennini centro settentrionali, poi l’alta pressione riuscirà a riguadagnare il terreno perduto. Ed infatti tra giovedì 20 e venerdì 21 il sole splenderà su tutta l’Italia regalando condizioni meteo pienamente estive e calde.

Dando uno sguardo infine al successivo weekend avremo bel tempo anche sabato 22 con temperature diffusamente oltre i 30/32°C. Domenica 23 invece un vortice ciclonico in discesa dal Nord Atlantico potrebbe destabilizzare l’atmosfera e, visti i forti contrasti termici e la tanta energia in gioco, non escludiamo la possibilità di una vera e propria sfuriata temporalesca con nubifragi e grandinate specie sulle regioni del Nord. Di questo comunque avremo modo di riparlarne nei prossimi aggiornamenti.













