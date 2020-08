La voce del cittadino. “I rientri dall’estero? L’Asl Napoli 2 impreparata”

86 Visite

Gentile direttore, volevo informarla che mia figlia è tornata a casa dalla Grecia l’altro ieri, 14 08 2020. Ha subito inviato una mail all’ASL Napoli 1 per fare il tampone come previsto dal decreto del presidente della regione Campania del 12 08 2020. Ieri mattina si è recata alla ASL Napoli 1 (Frullone), ma gli è stato detto che doveva recarsi presso l’ASL di competenza, ovvero la Napoli 2. Tale struttura, però, era chiusa. Così abbiamo inviato una mail e siamo in attesa di risposta. Una mia cugina, invece, rientrata dal Regno Unito giovedì, ha perso una giornata intera per avere informazioni. Sempre ASL Napoli 2 gli è stato detto che non sapevano il numero a cui rivolgersi.

