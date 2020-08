Bonus 600 euro, l’incredibile scusa del consigliere regionale del Pd

153 Visite

Quella di Diego Sarno è forse la scusa più bizzarra. Il consigliere regionale piemontese del Pd si è giustificato così: “Non sono un furbetto. Ammetto di aver fatto un errore e di aver sottovalutato la situazione. In totale buona fede. Ho una partita Iva perché ho un’attività di comunicazione. La mia fidanzata è una consulente fiscale. Da sempre si occupa lei della mia contabilità e in quei giorni ha utilizzato sia la mia partita Iva sia la sua per esercitarsi nella richiesta di rimborsi”. Una scusa che non sta né in cielo né in terra quella rilasciata a Repubblica e che il dem ha voluto rafforzare: “Possono crederci o meno, ma è andata come ho raccontato. Comunque ho deciso di autosospendermi dal partito. So bene che gli errori si pagano. Una tutela per il Pd e anche per me”.













