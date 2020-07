Sei anni fa la morte (assurda) di Salvatore Giordano

101 Visite

Il 9 luglio del 2014, esattamente sei anni fa, moriva Salvatore Giordano, il 15 enne di Marano colpito da un fregio staccatosi dalla Galleria Umberto di Napoli. Salvatore, quel giorno, era in compagnia di alcuni amici di scuola: si erano spostati da Marano per recarsi a Napoli e fare una passeggiata sul Lungomare e in altre zone del centro della città. Salvatore spirò il 9 luglio in un reparto del Loreto Mare, l’ospedale in cui fu ricoverato subito dopo la tragedia. La famiglia Giordano, di recente colpita da un altro grave lutto (la perdita di Giuseppe, zio di Salvatore), lo ha ricordato anche oggi attraverso messaggi postati su Facebook.













