L’accusa di Stefano Caldoro: “A Mondragone De Luca ha nascosto i casi di coranavirus”

189 Visite

“Dire che non c’erano contagi è una menzogna”. Va giù duro Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. Secondo l’azzurro, Vincenzo De Luca, attuale governatore “ha nascosto i dati”, perché, ha spiegato questa mattina in una conferenza stampa, “un focolaio può capitare ma che non c’erano contagi era una menzogna. Ieri, anche per merito del presidente della Provincia di Caserta, abbiamo scoperto che ci sono 23 nuovi contagi. Perché sono stati nascosti? Perché si doveva dire che non c’erano nuovi contagi prima che venisse Salvini? Bisogna affrontare i problemi, non utilizzarli politicamente, e a Mondragone dobbiamo dire la verità altrimenti generiamo panico”.