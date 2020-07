Marano e il trionfo dell’illegalità: tantissimi beni comunali occupati senza bandi pubblici. Dallo stadio alle stanze di Palazzo Merolla

154 Visite

Se sperate che l’opposizione consiliare dica qualcosa, eccezion fatta per Teresa Giaccio, che affrontò l’argomento un annetto fa in consiglio comunale, state freschi. Tutti, o quasi, sono ormai un tutt’uno con Visconti e la sua giunta disastro e dei beni comunali, occupati senza alcun titolo o senza che l’ente abbia bandito procedure pubbliche trasparenti, non se ne parla.

Lo stadio è affidato da due anni senza alcun bando o avviso pubblico. Una roba incredibile e indecente su cui tante volte abbiamo scritto. Marano è sorda e lo sono le forze politiche, che ormai fanno da comparsa nel civico consesso. Maggioranza, opposizione? Poco conta: il degrado della città – come si evince dalle tante inchieste giudiziarie, dalle tante interdittive antimafia a carico di società e attività commerciali – è pressoché inarrestabile. Le forze dell’ordine, dal canto loro, sono poco attente agli aspetti amministrativi.

Non solo lo stadio comunale: sono occupati senza esser passati da qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica tanti altri beni: quelli di palazzo Merolla in primis, il bocciodromo, la comunità islamica e tanto altro. Convenzioni scadute, bandi non emanati e il Comune – in default finanziario – che continua a rimetterci in termini di utenze. Senza contare, poi, gli alloggi popolari, occupati addirittura senza alcun titolo.

Tutti fanno gli indiani, per convenienza e quieto vivere. Terranostranews ancora resiste, ma siamo ormai stufi di ripetere sempre le stesse cose. Prima o poi questa giunta si schianterà, per motivi extrapolitici, lo abbiamo scritto più di un anno fa e siamo certi che prima o poi accadrà.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS