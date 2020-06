Marano, lavori di ampliamento al cimitero: votata la delibera attesa da anni. Ora i lavori dovrebbero proseguire speditamente

170 Visite

Via libera del consiglio comunale alla delibera, attesa da circa 8 anni, che consentirà di ridurre il numero dei loculi nella nuova ala cimiteriale. La famigerata variante progettuale è stata approvata ieri (dalla sola maggioranza) e ora i lavori per la consegna delle nicchie, già pagate da migliaia di cittadini, dovrebbero (il condizionale è sempre d’obbligo a Marano) riprendere speditamente. La vicenda dei loculi si perde nella notte dei tempi, quando la ditta Mastromimico fu oggetto di un provvedimento di sequestro da parte della Procura. Si insediarono diversi amministratori giudiziari e molte giunte misero mano al progetto per arrivare alla riduzione del numero dei loculi. Il primo step fu dell’ex prefetto Tramonti, poi la giunta Liccardo, poi la triade commissariale e infine la compagine amministrativa in carica.













