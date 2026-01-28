Napoli-Chelsea inizia male: feriti due tifosi inglesi

27 Visite
Parte male il giorno di Napoli-Chelsea: scontri tra tifoserie in città nella notte che anticipa la sfida del Maradona. Un gruppo di inglesi sarebbe stato assaltato da ultras napoletani, a confermarlo anche un comunicato del club ospite.
«Due tifosi sono ricoverati in ospedale, avendo riportato ferite non gravi» si legge.
«Il club desidera ricordare a tutti i tifosi di prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città e di prendere nota dei consigli forniti prima di questa partita».