Napoli-Chelsea inizia male: feriti due tifosi inglesi

Da
redazione
-
0
Maradona flag Napoli supporters Napoli 15-10-2016 Stadio San Paolo Football Calcio Campionato Serie A Napoli - AS Roma Foto Andrea Staccioli / Insidefoto
Condividi
Visite: 85
27 Visite

Parte male il giorno di Napoli-Chelsea: scontri tra tifoserie in città nella notte che anticipa la sfida del Maradona. Un gruppo di inglesi sarebbe stato assaltato da ultras napoletani, a confermarlo anche un comunicato del club ospite.

«Due tifosi sono ricoverati in ospedale, avendo riportato ferite non gravi» si legge.

«Il club desidera ricordare a tutti i tifosi di prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città e di prendere nota dei consigli forniti prima di questa partita».

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore