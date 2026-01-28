Metal detector nelle scuole, c’è il via libera del Viminale

Condividi

Metal detector nelle scuole? “Ci stiamo lavorando e credo che in queste ore, domani al massimo, usciremo con una direttiva condivisa con il ministro Valditara che manderemo ai dirigenti scolastici e ai prefetti“. Lo anticipa a “Cinque minuti”, in onda dopo il Tg1, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Significherà che su richiesta dei dirigenti scolastici – spiega il ministro -, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, insieme ai prefetti si potrà decidere di fare dei controlli nelle scuole, davanti, all’ingresso, in connessione al fenomeno crescente dell’utilizzo di coltelli da parte dei ragazzi. Potrà essere fatto a sorpresa quando sarà richiesto dai dirigenti, resta fermo che se ci sono problemi di commissione di reati, di indagini giudiziarie, potrà essere fatto in maniera diversa”.













