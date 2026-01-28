Marianella. Entra in casa della ex e accoltella il rivale: 50enne arrestato

Condividi

Visite: 36

10 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) si comunica quanto segue.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione Napoli Marianella hanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso del Tribunale di Napoli nei confronti di un 50enne ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato.

Le indagini, coordinate dalla IV Sezione “Fasce deboli” della Procura di Napoli, hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda che ha avuto origine il giorno di Natale quando l’uomo, dopo essersi introdotto abusivamente nell’abitazione della sua ex fidanzata, alla vista del nuovo compagno della donna, per gelosia, ha prelevato un coltello lungo 32 cm dal lavello della cucina e gli ha sferrato, con forza, una profonda coltellata alla schiena. La vittima, sanguinante, ha poi raggiunto la vicina stazione Carabinieri di Na – Marianella per poi essere trasportato in codice rosso all’Ospedale “A. Cardarelli” dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Nelle ore successive l’autore ha fatto perdere le proprie tracce – forse trovando rifugio anche fuori dal territorio nazionale, dove lavora – fino a quando non è tornato nuovamente nel quartiere di Piscinola, dove è stato prontamente individuato dai carabinieri della locale stazione e, dopo un breve tentativo di fuga sui balconi dei vicini, fermato e tradotto al carcere di Poggioreale.

Il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo di indiziato di delitto ed applicato la misura cautelare in carcere.

Il destinatario del provvedimento è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti