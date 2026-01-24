Palazzo crollato a Casoria: 21 le famiglie sgomberate

Visite: 13

16 Visite

Attualmente sono 21 le famiglie sgomberate, tutte assistite e sistemate già dalla notte di giovedì, in strutture alberghiere o presso parenti, con il supporto diretto dei Servizi Sociali comunali. Le famiglie sono supportate da uno staff di psicologi della Protezione Civile Regionale.

Lo rende noto il Comune di Casoria in relazione al crollo dell’edificio in via Cavour.

“L’area è presidiata in modo permanente, ed interessata da rilievi strutturali, nel monitoraggio statico e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Via Cavour resta chiusa al traffico e la situazione viene monitorata con controlli continui sugli edifici limitrofi. Sono in corso gli interventi su via Cavour e zone limitrofe (via San Mauro, via Marconi, via Cavour e piazza Pisa) per ripristinare l’erogazione idrica attraverso un bypass della rete. Nell’area di via Leonardo da Vinci il servizio idrico è stato già ripristinato con il medesimo sistema. È stato prontamente attivato nella serata di ieri, inoltre, il Centro Operativo Comunale (COC), che coordina in maniera permanente tutte le attività operative. Sul fronte dei servizi essenziali, è attiva già da giovedì sera l’autobotte in piazza Giovanni Pisa, mentre i tecnici proseguono senza sosta i lavori per il ripristino della condotta idrica. Allestito anche un presidio della Protezione Civile in piazza Cirillo”.

«Stiamo affrontando un’emergenza complessa – conclude il sindaco Raffaele Bene – con serietà, presenza continua sul posto e massimo coordinamento istituzionale. L’obiettivo resta uno solo: proteggere le persone e riportare sicurezza. Il nostro primo pensiero va alle famiglie colpite e ci stiamo muovendo per eliminare le problematiche più urgenti. Ringrazio i volontari e tutte le istituzioni che in queste ore drammatiche sono accanto alla nostra comunità in modo concreto».