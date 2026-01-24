Palazzo crollato a Casoria: 21 le famiglie sgomberate

Lo rende noto il Comune di Casoria in relazione al crollo dell’edificio in via Cavour.
“L’area è presidiata in modo permanente, ed interessata da rilievi strutturali, nel monitoraggio statico e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Via Cavour resta chiusa al traffico e la situazione viene monitorata con controlli continui sugli edifici limitrofi. Sono in corso gli interventi su via Cavour e zone limitrofe (via San Mauro, via Marconi, via Cavour e piazza Pisa) per ripristinare l’erogazione idrica attraverso un bypass della rete. Nell’area di via Leonardo da Vinci il servizio idrico è stato già ripristinato con il medesimo sistema. È stato prontamente attivato nella serata di ieri, inoltre, il Centro Operativo Comunale (COC), che coordina in maniera permanente tutte le attività operative. Sul fronte dei servizi essenziali, è attiva già da giovedì sera l’autobotte in piazza Giovanni Pisa, mentre i tecnici proseguono senza sosta i lavori per il ripristino della condotta idrica. Allestito anche un presidio della Protezione Civile in piazza Cirillo”.
«Stiamo affrontando un’emergenza complessa – conclude il sindaco Raffaele Bene – con serietà, presenza continua sul posto e massimo coordinamento istituzionale. L’obiettivo resta uno solo: proteggere le persone e riportare sicurezza. Il nostro primo pensiero va alle famiglie colpite e ci stiamo muovendo per eliminare le problematiche più urgenti. Ringrazio i volontari e tutte le istituzioni che in queste ore drammatiche sono accanto alla nostra comunità in modo concreto».
