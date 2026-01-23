Casoria, crolla uno dei palazzi sgomberati: non ci sono vittime

Condividi

Visite: 23

22 Visite

Tragedia a sfiorata a Casoria, dove è crollato un palazzo preventivamente evacuato ieri dai vigili del fuoco, in via Cavour. Per fortuna non si registrano vittime e feriti.

L’ALLARME

L’allarme è stato lanciato ieri dai residenti, che hanno udito un forte boato e hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine e i soccorritori. Le verifiche sui danni sono state avviate in seguito a un controllo sulla condotta dell’acqua, che ha mostrato segni di criticità. In via precauzionale, circa venti nuclei familiari, residenti in più edifici della stessa zona, sono stati sgomberati e si sono trasferiti temporaneamente presso parenti e amici.

L’intervento dei vigili del fuoco ha portato alla chiusura di due strade della zona, nel tentativo di mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori rischi. Le autorità stanno effettuando approfonditi accertamenti per comprendere le cause del cedimento e per valutare eventuali rischi residui.

AUTOBOTTI E PSICOLOGI SUL POSTO

Su richiesta del Comune di Casoria, che ha prontamente attivato il COC (Centro Operativo Comunale), per coordinare i soccorsi e l’assistenza, sono stati inviati sul posto mezzi e uomini della Protezione civile regionale e della SMA Campania.

In particolare, 30 volontari e 3 psicologi dell’emergenza per supportare i cittadini; inviate anche transenne e due autobotti a servizio della popolazione per il rifornimento dell’acqua.

Il cedimento infatti ha determinato anche l’interruzione della fornitura dell’acqua e sono state inviate due autobotti sul posto dove si trova al momento anche l’assessore regionale Fiorella Zabatta.

«Considerata la richiesta dell’amministrazione comunale, pervenuta alla Sala Operativa e la situazione che si è determinata, – spiega una nota – la Protezione Civile della Regione, attraverso la Sma Campania, ha inviato due autobotti da 15mila litri. L’assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, d’intesa con il presidente Roberto Fico, si è recata sul posto per seguire la situazione da vicino, unitamente al Comune».

IL SINDACO

«Questa notte è avvenuto il crollo parziale del fabbricato in via Cavour sgomberato ieri, un evento che segna profondamente la nostra comunità. È una ferita aperta nel cuore della città, che richiede attenzione, rispetto e grande senso di responsabilità. Sono sul posto dalle 6, con tutte le strutture comunali e di emergenza attivate. I Vigili del Fuoco sono presenti in modo costante, impegnati nelle verifiche e nella messa in sicurezza, insieme al personale del Comune. La situazione resta delicata, ed è seguita con il massimo rigore. Via Cavour rimane chiusa. Lo sgombero effettuato nella giornata di ieri ha evitato una tragedia ancora più grave. In questo momento difficile chiedo a tutti unità e solidarietà soprattutto per le famiglie coinvolte direttamente. La nostra città saprà reagire: ci rialzeremo, come abbiamo sempre fatto». È il messaggio via Facebook del sindaco di Casoria, Raffaele Bene.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti