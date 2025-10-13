Vomero, scala mobile Scarlatti: ferma da cinque giorni

Condividi

Visite: 16

15 Visite

“ Ancora una volta al Vomero residenti e turisti sono sul piede di guerra. Il motivo: da giovedì scorso, 9 ottobre, è stata chiusa la scala mobile Scarlatti. In verità non è la prima volta, dal momento che, da quando sono state inaugurate, le due scale mobili di collegamento, tra via Scarlatti e la stazione di monte della funicolare di Montesanto, denominate rispettivamente scala Scarlatti, quella a valle e scala Morghen, quella a monte, gestite entrambe, in uno alla terza. quella in via Cimarosa, dall’ANM, l’azienda napoletana mobilità, sono al centro di malumori e proteste per i frequenti fermi di almeno una di esse, al punto che sono state ribattezzate ironicamente: “scale im…mobili” “. A intervenire ancora una volta sul malfunzionamento del sistema intermodale di collegamento tra il metrò collinare e le tre funicolari del quartiere collinare partenopeo è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

” In verità – puntualizza Capodanno – non si contano più le volte che, in particolare, la rampa a valle, denominata Scarlatti, non può essere utilizzata. A subirne le conseguenze non sono solo i residenti, tra i quali molti anziani, costretti a salire le disagevoli scale di piperno, sovente con le pesanti buste della spesa, ma anche i turisti che vengono al Vomero, non solo per ammirare il panorama della Città ma anche per visitare le bellezze poste nell’area di San Martino: Castel Sant’Elmo, la Certosa e il Museo. L’ultimo fermo, verificatosi appunto giovedì scorso, purtroppo permane ancora dopo cinque giorni “.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti