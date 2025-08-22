Martusciello torna ad esternare: chi perde resta in Consiglio regionale a guidare la coalizione

“Le dimissioni, una volta eletti, di Italo Bocchino del 2005 e di Stefano Caldoro del 2020 – per Martusciello – hanno fatto male al centrodestra”. “Penso sia una grandissima prova di debolezza per una coalizione candidare a presidente della Regione chi poi, una volta sconfitto, non resta a fare opposizione. Per questa ragione – prosegue – penso che un punto imprescindibile sia l’accordo su questo. Sono convinto che il centrodestra vinca le regionali in Campania, ma se si dovesse perdere, nessuno può immaginare di dimettersi lasciando la coalizione senza leader in Consiglio regionale”. “Per Forza Italia – conclude il numero uno degli azzurri campani – questo è un punto fondamentale prima di dare il via libera a qualsiasi candidatura”.