Centrodestra in Campania: civico o politico? Fdi spinge per il secondo

Il centrodestra si prepara a scegliere il candidato per le Regionali in Campania, ma il dibattito interno alla coalizione è ancora acceso. La decisione finale è attesa per il vertice del 25 agosto, quando i leader nazionali – Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi – si incontreranno in Puglia per definire le strategie in vista delle elezioni.

Fratelli d’Italia spinge per un politico

Fratelli d’Italia punta con decisione su un candidato politico e continua a indicare come nome di riferimento quello del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Una figura che resta in pole position e che avrebbe già ricevuto un via libera di massima da Lega e Forza Italia: se decidesse di scendere in campo, sarebbe sostenuto senza veti. In alternativa, si valutano anche altri nomi interni al partito, come il sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone, la deputata Marta Schifone e l’eurodeputato Alberico Gambino, tutti considerati vicini a Cirielli.

Lega e Forza Italia guardano al civico

Diversa la posizione di Lega e Forza Italia, che sembrano invece preferire un candidato civico, nella speranza di allargare il perimetro della coalizione. Tra i profili valutati spicca quello di Giosy Romano, presidente della Zes unica, che però non convince del tutto Fratelli d’Italia. In crescita anche le quotazioni di due rettori: Matteo Lorito della Federico II e Giovanni Francesco Nicoletti della Vanvitelli.

Altri nomi circolati nelle scorse settimane – come il prefetto Michele di Bari, il presidente dell’Unione industriali Costanzo Jannotti Pecci e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – hanno già smentito più volte l’intenzione di candidarsi.

Un confronto acceso tra i partiti

Il clima interno alla coalizione in Campania resta teso. Le divergenze tra FdI, Lega e Forza Italia non si limitano al nome del candidato, ma si estendono anche a temi strategici come porto, agricoltura, scuola e composizione delle liste. Il confronto tra i partiti locali è serrato, mentre si avvicina la scadenza del 25 agosto, data che per il centrodestra potrebbe segnare una svolta nella lunga attesa per la definizione delle candidature.

Scelte strategiche legate anche al centrosinistra

La decisione finale non dipenderà solo dalle dinamiche interne alla coalizione, ma anche dalle scelte del centrosinistra. Il profilo del candidato potrebbe infatti essere selezionato in base alla natura della sfida elettorale e alla coalizione avversaria, nel tentativo di riconquistare Palazzo Santa Lucia dopo dieci anni di governo targato Vincenzo De Luca.













