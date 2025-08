Regionali. De Luca continua a polemizzare: da Pd no al terzo mandato ma candida altri per il quinto

Condividi

Visite: 23

11 Visite

Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca torna ad attaccare la norma sullo stop al terzo mandato “servita a colpire qualche esponente che si presentava come uomo libero” e ironizza sul Pd “che ha deciso di superare l’ipocrisia del no al terzo mandato per candidare gente al quinto mandato”.

“E’ una bella notizia – spiega nel corso dell’abituale appuntamento del venerdì – il superamento da parte del Pd dell’ipocrisia sul terzo mandato visto tutti quelli che stanno candidando, non per il terzo mandato, ma per il quinto mandato perché se ci si candida a sindaco per due mandati e poi a europarlamentare per un terzo mandato e alla Regione per successivi dieci anni vuol dire che anche il Pd, tranne l’ipocrisia di qualche presidente uscente, ha deciso di adottare la linea della doppiezza e quindi hanno messo tra parentesi le battaglie contro il terzo mandato e si sono decisi ad appoggiare i candidati al quinto mandato e non al terzo. E’ una bella notizia, io sono per dare libertà ai cittadini, altro che mandati e contro mandati. Questa balla del terzo mandato è stata solo una ipocrisia – ha insistito De Luca – che è servita a colpire qualche esponente che si presentava come un uomo libero, cosa incompatibile con la vita interna di tutti i partiti contemporanei. Una piccola osservazione – ha insistito – solo per ricordare a tutti quelli che si candidano, ma anche a quelli che facevano la battaglia ipocrita e indegna di principio finto sul terzo mandato, che sono persone che non hanno nessuna coerenza né politica né personale”.

“Dopodiché – ha concluso De Luca – la vita continua, andiamo avanti con serenità prima di entrare nel vivo della campagna elettorale. Già immagino a settembre, mi viene il mal di testa, saremo inondati di palle, di demagogia, di cialtroneria, ecco perché vediamo quest’anno di utilizzare al massimo il periodo di ferie per accumulare energie e anticorpi perché saremo chiamati a soffrire”.

De Luca, “bene M5s, su Ricci una scelta di civiltà”

“Ho visto che il M5s di Giuseppe Conte ha dato il proprio sostegno, nonostante la vicenda giudiziaria, al candidato alle Regionali nelle Marche Matteo Ricci: lo considero un fatto importante dal punto di vista della civiltà politica e del diritto. Se tutti quanti ci convinciamo che un cittadino di questo Paese è persona innocente fino a giudizio definitivo di colpevolezza diventiamo un Paese più civile”. Lo ha detto il Governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso dell’appuntamento social del venerdì. “Esprimo apprezzamento – ha aggiunto De Luca – per questa posizione assunta dal M5s, augurandomi che valga per tutte le persone e tutti i i territori e non a corrente alternata”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews