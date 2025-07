Marano, senza tetto e gente in difficoltà al corso Mediterraneo. I commercianti: “I servizi sociali del Comune dove sono?”

Condividi

Noi commercianti del corso Mediterraneo siamo stanchi di aprire ogni giorno le serrande e trovare fuori ai nostri negozi senza tetto, persone in difficoltà, proprio ieri in altra donna di origini Maranesi ma con residenza a Sant’Antimo, in stato di agitazione, abbiamo chiamato carabinieri. Servizi sociali a Marano assenti, Sant’Antimo non rispondeva, sono arrivati il medico del 118 ma la signora ha rifiutato il ricovero, ci siamo ritrovati fino alle 21.00 a combattere contro i mulini a vento!!!

Gli unici a starci vicino la consigliera Aria e qualche vigile che è intervenuto purtroppo senza poter fare nulla.

Basta nn ne possiamo più.

Commercianti Marano













