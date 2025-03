Condividi

Visite: 25

20 Visite

La sede Scampia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II accoglie lo psicanalista e saggista Massimo Recalcati che terrà un seminario con gli studenti dal titolo ‘Avere cura del proprio desiderio’.

L’appuntamento è per venerdì 28 marzo, alle 10, nell’Aula Magna. L’incontro si svolge nell’ambito dell’evento che ha per tema ‘L’importanza della cura di sé: come gestire le emozioni in un mondo che corre’, iniziativa di APPbenessere (che sta per ‘Approccio reticolare e sistemico alla promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca’), il progetto interuniversitario finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Recalcati torna così nell’Ateneo federiciano dopo l’evento che lo vide protagonista al teatro Mercadante in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla fondazione dell’Ateneo federiciano.

Introdurrà la giornata la professoressa Rita Mastrullo, coordinatrice di PROBEN APPbenessere.

La prima parte della manifestazione si svolgerà nella corte del complesso universitario di Scampia dove saranno presentati la mostra pittorica ‘Sguardi laterali’ e le sculture ‘Atlante’ e ‘Il mezzo busto in mattoni’, a cura dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti. Le due opere scultoree vogliono anche essere uno spazio di partecipazione anonima e collettiva in cui la platea universitaria può, attraverso l’introduzione di bigliettini al loro interno, manifestare i propri bisogni e le criticità. Subito dopo si terrà il concerto ‘Rallenta-Menti’ eseguito dalla San Pietro a Majella Trombone Ensemble, diretta dal maestro Nicola Ferro, che eseguirà i brani ‘Olympic Fanfare’ di John Williams e ‘La mia Terra’ composto e diretto dal maestro Ferro, con la voce del solista Cosimo Panico. Al termine ci sarà l’esibizione teatrale ‘La meccanica del cuore: frammenti di parole’, a cura degli studenti del Laboratorio teatrale federiciano coordinato dall’artista Rosaria De Cicco e Annamaria Russo, che per questa rappresentazione in parole e musica attingono a due grandi autori italiani quali Lucio Dalla e Roberto Benigni.

Poi tutti in Aula Magna per l’intervento di Recalcati e il successivo dibattito.

Il progetto interuniversitario ‘APPbenessere’ si propone di promuovere il benessere psicofisico, di contrastare il disagio psicologico e le dipendenze patologiche di studenti e studentesse universitari attraverso attività motorio-sportive, artistiche ed espressive volte a favorire lo sviluppo dei valori dell’inclusione e della partecipazione, ma soprattutto la capacità di creare relazioni con sé stessi e con gli altri.

Il programma, già avviato nelle scorse settimane, vede la realizzazione di laboratori che sperimentano le diverse forme d’arte espressiva per costruire benessere e workshop dedicati a discipline sportive tradizionali e olistiche, a cui tutti gli studenti degli enti coinvolti nel progetto si possono iscrivere gratuitamente attraverso il sito staichill.it, che riporta il calendario delle iniziative.

‘APPbenessere’ vede insieme, in forma partenariato, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in qualità di capofila, e l’Università degli Studi del Sannio, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, la Scuola Superiore Meridionale, il Conservatorio di San Pietro a Majella e l’Accademia di Belle Arti.

L’evento, moderato dalla giornalista Francesca Fortunato, potrà essere seguito anche in diretta sul canale YouTube della Federico II.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews