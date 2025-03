GIUGLIANO-MESSINA, BRUTTO KO PER I TIGROTTI

Il Messina beffa il Giugliano di Bertotto in pieno recupero. Gli ospiti, autori di una prova maiuscola, si impongono 3.2. Mai domi gli uomini di Bancheri, riescono a portare a casa tre punti d’oro, in rimonta, per continuare a sperare nel sogno salvezza. I tigrotti, reduci dalla bella prestazione di Trapani, condita da un successo che aveva fatto ben sperare in chiave playoff, giocano invece solo a sprazzi. Il portiere Russo è il migliore tra i gialloblu; Gyamfi e Luciani in grande spolvero sull’altro versante.