La famiglia dimentica di pagare la mensa: bimba di 5 anni rimandata a casa

Episodi simili non sono isolati. Il personale scolastico ha infatti ammesso che i ritardi nei pagamenti sono frequenti, ma il centro cottura invia solo i pasti corrispondenti alle ricariche effettuate, con una tolleranza di due giorni. Al terzo giorno senza pagamento, scatta l’esclusione. “Non possiamo farci nulla”, spiegano dalla scuola. Una prassi che, pur pensata per garantire ordine, finisce per penalizzare i bambini, ignari delle inadempienze dei genitori. Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, si è detto sorpreso dall’accaduto: “Mi sembra molto strano, ammettendo che ci sia stato un errore da parte della famiglia, non si può lasciare un bambino senza pasto. Non c’è rispetto per i più piccoli. In ogni caso chiederò chiarimenti, non deve mai succedere per alcun motivo”.