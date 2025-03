MARANO, ALLA FINE ANCHE SANTORO E DE STEFANO NON NE POSSONO PIU’ DEI LORO COLLEGHI DI MINORANZA: “CI DICHIARIAMO ALL’OPPOSIZIONE DELL’OPPOSIZIONE”

Condividi

Ci dichiariamo ufficialmente all’opposizione dell’opposizione. Non ci sentiamo più parte di questa minoranza che, per alcuni versi, è letteralmente prona al sindaco e alla squadra di governo. Sin da quando ci siamo insediati abbiamo interpretato con diligenza e serietà il ruolo di consiglieri, senza mai ostacolare il lavoro degli altri per partito preso. Anzi in alcune circostanze abbiamo anche fornito utili suggerimenti alla maggioranza. Da tempo capita di assistere a giochetti e trame politiche che non fanno bene alla democrazia di questa città, perché com’è noto una sana opposizione funge anche da stimolo al lavoro di un sindaco e della sua amministrazione. C’è chi gioca a nascondersi dietro al dito, noi riteniamo che la lealtà sia uno dei valori imprescindibili da preservare affinché il rapporto con gli elettori resti immutato. Curare il proprio orticello personale e rinunciare a segnalare fatti e misfatti, anomalie amministrative, errori palesi, scelte scellerate e poco congrue, non è proprio un bel modo di fare, per questo rimarchiamo ancora una volta la nostra posizione, che è sia all’opposizione di Morra ma soprattutto all’opposizione di certa finta opposizione.

