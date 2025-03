Gravi carenze igienico-sanitarie, la Polizia locale sequestra l’impianto di una lavanderia industriale a Secondigliano

Condividi

La Polizia locale ha posto sotto sequestro l’impianto produttivo di una lavanderia industriale di Secondigliano che effettua lavaggio e noleggio biancheria per strutture ricettive, ospedaliere e militari. Gli agenti delle unità operative di Secondigliano, Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali e Tutela Edilizia hanno effettuato un controllo all’interno dello stabilimento. L’operazione si è avvalsa della collaborazione del personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’unità operativa Prevenzione Collettiva dell’Asl Napoli 1 Centro e dei tecnici dell’Enel. Sono state appurate gravi carenze igienico-sanitarie come infiltrazioni d’acqua, pavimenti danneggiati, muri infestati da muffa e attrezzature in condizioni critiche per le quali l’Asl ha imposto delle prescrizioni da adempiere entro 15 giorni. Inoltre, sono stati trovati materiali chimici mal conservati e rifiuti gestiti illecitamente, senza la tracciabilità dello smaltimento.

Oltre al sequestro penale, che ha riguardato anche macchinari e rifiuti presenti, è scattato anche il deferimento del responsabile all’Autorità giudiziaria per la gestione illecita di rifiuti, ai sensi del Testo unico ambientale.

È stato appurato, inoltre, che erano in corso lavori edili, con interventi su strutture portanti in tufo, benché non vi fossero le necessarie autorizzazioni. L’Ispettorato del Lavoro ha accertato anche il mancato rispetto delle normative di sicurezza, con rischio elettrico dovuto alla presenza di fili scoperti, all’assenza di protezioni per i macchinari e alla documentazione carente. Accertata, infine, la presenza di tre lavoratori non regolarmente assunti, che non avevano effettuato alcuna visita medica preventiva.

L’attività è stata immediatamente sospesa.

Nel corso di un’altra operazione, il personale dell’Unità Operativa Tutela Ambientale, con il supporto dei motociclisti dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale e dell’Asia, è intervenuto in via del Riposo, presso un insediamento Rom, per la bonifica di un’area utilizzata per lo sversamento abusivo di rifiuti e il deposito di veicoli abbandonati. Sono state rimosse circa 15 tonnellate di rifiuti e prelevati 6 veicoli. Sono stati, inoltre, sanzionati alcuni automobilisti che avevano lasciato i veicoli in sosta irregolare all’interno dell’area o perché i loro mezzi erano sprovvisti di copertura assicurativa.













