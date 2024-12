Sala, l’ombra del “ricatto” di Teheran agli Usa. Washington alza la voce

95 Visite

Dietro l’arresto di Cecilia Sala ci sarebbe una ritorsione dell’Iran per l’arresto di un cittadino iraniano, avvenuto in Italia, e destinato ad essere estradato negli Stati Uniti. La detenzione, apparentemente senza motivo, della giornalista italiana, si tinge ancor più di giallo, a distanza da dieci giorni dal suo arresto. E la trama internazionale, secondo media stranieri e anche sulla base di informazioni in possesso di “Repubblica“, si dipana intorno al ruolo di Mohammed Abedini, un cittadino iraniano è stato arrestato in Italia il 16 dicembre per contrabbando di componenti di droni. Ma la linea degli Stati Uniti non cambia e i toni si alzano: “L’Iran liberi la giornalista e tutti gli stranieri detenuti senza motivo”.













