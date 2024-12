Raffica di furti nella abitazioni dei Camaldoli e Marano. A Qualiano l’ennesimo tentativo sfocia in una sparatoria, ferito uno studente universitario

Da Qualiano, a Giugliano, da Marano a tutta la zona dei Camaldoli. C’è rabbia, esasperazione e rassegnazione tra i resident. Bande di ladri stanno mettendo a segno una serie di furti negli appartamenti, in alcuni casi riuscendo ad introdursi nelle abitazioni anche quando all’interno ci sono persone. Una media di due colpi al giorno, stando alle testimonianze postate sui social dalle vittime. Ieri il tentativo a Qualiano, in via E.A.Mario, sfociato in una sparatoria e con il ferimento di un passante, un giovane di 22 anni, studente universitario.

L’altra area nel mirino dei delinquenti – ripresi in alcuni casi anche dalle telecamere di videosorveglianza di alcune residenze – è quella compresa tra via Guantai ad Orsolone, via Sant’Ignazio di Loyola, via Nazareth e via del Mare, tra Marano e Napoli, e in via San Rocco e via Galeota, sempre a Marano. I cittadini chiedono con forza lo smantellamento dei campi rom e il potenziamento dei presidi di polizia, nonché l’installazione di telecamere di videosorveglianza.