Gli artigli dei tigrotti fanno la differenza al Vigorito: per il Giugliano una vittoria scacciacrisi

Impresa del Giugliano, che sbanca (0-1) il Vigorito di Benevento. E’ stata una gara intensa, equilibrata, non spettacolare ma comunque emozionante quella andata in scena sul terreno dei sanniti. I gialloblu di Bertotto, in crisi di risultati da diverse settimane, l’hanno spuntata con un gol della ripresa segnato da Celeghin. Una gara solida, di sostanza e di grande equilibrio tattico. Il Benevento avrebbe potuto pareggiare in diverse occasioni, ma il Giugliano ci ha messo cuore e personalità e alla fine è riuscito nell’impresa.













