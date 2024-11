COMUNICATO CONGIUNTO DELLE SOCIETÀ 3P FRIENDS ARZANO E CIRO VIVE ASD

75 Visite

Le società 3P Friends Arzano e Ciro Vive ASD di Scampia desiderano chiarire quanto accaduto durante la partita disputata sabato 16 novembre, valida per la settima giornata del campionato di futsal di Serie C2, Girone B.

La gara, caratterizzata da un gioco maschio e da toni accesi, ha registrato alcuni momenti di tensione che, tuttavia, non rispecchiano in alcun modo i valori sportivi e morali delle due società, riconosciuti e apprezzati da tutti. Entrambe le società condividono un impegno comune affinché episodi simili non si ripetano mai più, riaffermando che lo sport deve rimanere un terreno di confronto leale e rispettoso.

Questo impegno è ancora più significativo nella settimana del Ciro Day, che si terrà sabato 23 novembre per ricordare Ciro Esposito nel giorno in cui avrebbe compiuto 40 anni. Le due società rinnovano con forza i propri valori fondanti: legalità, fratellanza e rispetto reciproco.

Inoltre, congiuntamente, le società desiderano porgere le proprie scuse ad Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, presente a bordo campo in occasione della gara, per il brutto spettacolo andato in scena, inconciliabile con il suo impegno nel promuovere messaggi di non violenza e fair play a qualunque livello sportivo e non solo.

Le 3P Friends Arzano

ASD Ciro Vive













