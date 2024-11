Il grande sciopero dei medici di oggi

53 Visite

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 novembre, ci sarà un grande sciopero nazionale del personale sanitario, che riguarderà quindi medici, infermieri, veterinari, dirigenti sanitari e più in generale tutto il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Allo sciopero non aderiranno ospedali e cliniche private, e nemmeno i medici di famiglia.

Lo sciopero, della durata di 24 ore, è stato indetto dai sindacati dei medici Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, e da quello degli infermieri Nursing Up, per protestare contro le misure contenute nel disegno di legge di bilancio, cioè il provvedimento sulla spesa e sulle entrate dello Stato per il 2025, che dovrà essere esaminato e approvato dal parlamento entro la fine dell’anno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews