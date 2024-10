Migranti in Albania, dopo il no del tribunale Meloni prepara un decreto ad hoc. “Parte delle istituzioni italiane remano contro il governo, ma non ci fermeranno”

62 Visite

La premier considera questa dei centri di detenzione in Albania come la prova di forza decisiva per non restare imbrigliata fino al termine della legislatura. Così annuncia: «Ho convocato un consiglio dei ministri per lunedì prossimo per risolvere questo problema e per approvare delle norme per superare questo ostacolo: penso che non spetti alla magistratura dire quali sono i paesi sicuri ma al governo». L’idea è quella di sostituire il decreto interministeriale che attualmente definisce l’elenco dei paesi sicuri con un decreto, scalando così la gerarchia degli atti da norma di secondo livello a norma di primo livello, cioè il decreto legge. La seconda ipotesi mira invece a stabilire con una legge ad hoc la struttura della Farnesina che si occupa di stilare la lista dei paesi sicuri.

Secondo il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan «siamo di fronte a un’invasione di campo di una parte della magistratura, politicizzata, che in questo modo vuole fare opposizione a questo governo ed a questa maggioranza, che gli italiani hanno scelto e votato». «I giudici pro-immigrati si candidino alle elezioni, ma sappiano che non ci faremo intimidire», aggiungono dalla Lega. Il presidente del sento Ignazio La Russa trova il modo di intervenire con un giro di parole: «Non voglio commentare la decisione dei giudici, perché lo stupore supera ogni commento».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews